Viabilità Roma Regione Lazio del 21-12-2022 ore 19 | 45

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)DEL 21 dicembreORE 19:35VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLAA POMEZIA, A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE AVVENUTO SULLA VIA DEL MARE E’ STATO CHIUSO IL TRATTO TRA VIA DI PRATICA E BORGO SANTA RITA NELLE DUE DIREZIONI INCOLONNAMENTI SU VIA PONTINA TRA CASTELNO E POMEZIA DIREZIONE LATINA SUL RACCORDO PERMANGONO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASSIA E DIRAAMZIONENORD E A SEGUIRE TRA BUFALOTTA E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA TRA PONTINA E NOMENTANA DIREZIONE OSTIA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA DEL MARE TRA RACCORDO E CENTRO GIANA E SULLA COLOMBO TRA RACCORDO E VIA DI MALAFEDE SI STA IN CODA SU VIA TIBERINA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E BIVIO DI CAPANNELLE NELLE DUE DIREZIONI SU VIA ...