Vega C | terzo fallimento per il lanciatore italiano di Avio che crolla in borsa | distrutti satelliti francesi

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) La prima volta era successo l’11 luglio 2019, la seconda il 17 novembre 2020. Oggi ilcaso che avrà sicuramente conseguenza sulla politica aerospaziale italiana. A circa due minuti e 27 secondi dal decollo delC, si è verificata un’anomalia poco dopo l’accensione del secondo stadio (Zefiro 40), che ha portato alla conclusione prematura della missione chiamata Vv22. Una missione persa come ha comunicatoche ha contestualmente informato che “sono in corso le analisi dei dati di missione per chiarire le ragioni di quanto accaduto”. Alle 16 è poi prevista una conferenza stampa on line organizzata da Arianespace, la società che gestisce i lanci dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Cosa abbia portato aldella missione ancora non è chiaro. Ingegneri tecnici ...

È migliorato ancora , per ilmese consecutivo, la fiducia dei consumatori tedeschi . Spicca la performance negativa di Avio , dopo il fallimento del secondo lancio diC . Non sono ancora ...AUTODISTRUZIONE Alriavvio del conto alla rovescia, ovvero all'ultimo secondo della 'finestra di lancio' di due ore,C si è alzato scaricando a terra fiammate da 1.500 gradi: un potente ... Fallisce la missione con lanciatore Vega C, tonfo in Borsa per Avio Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Tra fondi dell'Unione Europea, Esa e nuovi contratti arriveranno oltre 900 milioni all'Avio di Colleferro, l'azienda che garantisce all'Italia l'accesso autonomo allo spazio ...