Vega - C | istituita una commissione indipendente per indagare

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Dopo il fallimento della missione di lancio- C Arianspace ed Esa hanno deciso di nominare unad'inchiestapersulle cause che hanno portato alla perdita di ...

...commissione è chiesto - si legge in una nota dell'Agenzia Spaziale Europea - di accertare le cause del fallimento e definire le misure necessarie per ripristinare la capacità di volo del vettore... Avio crolla in borsa dopo il fallimento della missione di Vega C Milano, 21 dic. (askanews) - Dopo il fallimento della missione di lancio Vega-C Arianspace ed Esa hanno deciso di nominare una commissione ...