Ultime Notizie – Ricetta elettronica | proroga di un anno per 2023

(Di mercoledì 21 dicembre 2022)di undelle ricette elettroniche, come chiesta a gran voce dai camici bianchi. Il governo, riunito in Cdm oggi a Palazzo Chigi, ha inserito il posticipo della norma, in scadenza a fine, nel milleproroghe oggi all’esame del Consiglio dei ministri. La misura, che consentiva ai medici di ricorrere allasostituendo quella cartacea, era contenuta in un’ordinanza legata alla pandemia. Tuttavia, non essendoci più lo stato d’emergenza dovuto al Covid, il governo ha deciso -si apprende da Palazzo Chigi- di inserire il posticipo in milleproroghe, consentendo di rinnovare di unla possibilità di utilizzare le ricette elettroniche. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Si fa infatti riferimento a un cambiamento importante per Rai e Mediaset (e chiaramente non solo per queste). A tal proposito, dalla giornata del 21 dicembre 2022 c'è quello a cui un buon ...Con le riprese ancora in corso non sappiamo ancora molto su quello che accadrà nel corso della Stagione 4 di The Boys , ma nelleore Jensen Ackles ha espresso il desiderio di tornare a indossare il costume di Soldier Boy, che al termine dell'ultima stagione veniva catturato e imprigionato dopo il tentativo in extremis di ... Zelensky atteso a Washington nelle prossime ore. Vede Biden e parlerà al Congresso. La Casa Bianca:... Il Crotone ha però reagito e si è visto assegnare un rigore alquanto dubbio per un presunto fallo di Gladestony. Finale del girone d’andata amaro per il Giugliano che si è… Leggi ...Il team principal della Red Bull ha parlato in vista della prossima stagione, dove proverà a confermarsi ai vertici del Circus ...