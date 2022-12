Sanità | l’appello dell’Asl Napoli 1 centro | “Vaccinate i bimbi”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiL’Asllancia un’importante azione di prevenzione primaria dedicata alla salute dei più piccoli. Nell’ottica di contrastare e ridurre l’impatto delle malattie infettive prevenibili grazie al vaccino è partito in questi giorni un attento censimento nell’anagrafe vaccinale dei bambini nati nel 2020, con l’obiettivo di verificare eventuali inadempimenti rispetto alle vaccinazioni obbligatorie per legge previste nei primi 24 mesi di vita. Già dai primi riscontri è evidente, si legge in una nota, che ad oggi sono molti i bambini nati del 2020 che – nonostante la forte azione messa in campo dai Centri Vaccinali e dai Pediatri di Libera Scelta – non hanno completato il ciclo dell’esavalente anti Difto-Tetano-Pertosse-Polio-Haemophilus Influenzae tipo bEpatite B (3 dosi entro 2 anni di età) o ...