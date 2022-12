Qatargate | Metsola “Europa non è in vendita | risponderemo con fermezza”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra democrazia è sotto attacco, poichè attori maligni da paesi terzi pensano che l'sia in: abbiamo risposto econ”. Lo ha detto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta, durante la XV Conferenza delle ambasciatrici e degli ambasciatori d'Italia, facendo riferimento al.Quanto alla politica migratoria, “dobbiamo continuare a lavorare per trovare un accordo sulla politica migratoria e, su questo utilizzeremo i contatti che ha l'Italia con terzi Paesi per trovare soluzioni che non lasciano dei Paesi da soli ad affrontare le sfide che andranno ad aumentare nel prossimo anno”, ha proseguito. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

