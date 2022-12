Qatargate | il Pnrr e la prospettiva del Pd Parla Covassi

Leggi su formiche

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Lo scandalo, il subbuglio nel partito che (stando ai sondaggi) è ai minimi storici e le sfide sullo scacchiere europeo. Arrivare a Bruxelles, in questo momento, in quota Pd non è propriamente una passeggiata di salute. Beatriceè stata proclamata – poche settimane fa – deputata europea e subentra a Simona Bonafè nella delegazione del Pd e nel gruppo S&d., lei arriva in un momento burrascoso per il Pd in Europa. Ilgetta un’ombra notevole su alcuni esponenti di spicco. Siete davvero parte lesa come sostiene Letta? Si tratta di fatti gravissimi che ledono la credibilità delle istituzioni europee e rischiano di avere un impatto sul futuro del progetto comunitario. Va sottolineato che la responsabilità per comportamenti illeciti deve essere ascritta solo ad alcuni anche se è del ...