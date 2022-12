Premio Miotto Startup d’impresa | al via il nuovo bando 2023

Leggi su fmag

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Sono aperte le iscrizioni per l’edizionedel “”, ideata dall’incubatore veneto t2i – Trasferimento Tecnologico e Innovazione, l’iniziativa prende il nome dell’imprenditore Luciano, tragicamente scomparso in un incidente nell’estate del 2018. Ilsi rivolge ai progettiinnovativi, dall’alto potenziale tecnologico e disruptive: l’obiettivo è quello di selezionare e promuovere la digitalizzazione, l’Hi-tech e più in generale l’innovazione italiana favorendo le connessioni tra, centri di ricerca e il mondo delle imprese, favorendo in particolar modo le giovani imprese innovative con il maggior potenziale di crescita., ...