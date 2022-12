Menu di Natale proposti dal SIMI per unire gusto e benessere

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Durante le feste di, tra pranzi e cene in famiglia e con amici, c’è il rischio concreto di esagerare col cibo. Soprattutto chi soffre di patologie croniche come diabete, ipertensione arteriosa, ipercolesterolemia, farebbe bene a prestare attenzione all’alimentazione di questi giorni. Su questo argomento il presidente della Società Italiana di Medicina Interna (), il professor Giorgio Sesti propone alcune regole “per evitare che la lunga maratona gastronomica delle feste lasci il segno, sulla salute e sulle analisi del sangue che molti programmano tradizionalmente a gennaio”. Sono regole di “buon senso” che si tramutano in proposte diper i giorni di festa. Mangiare sano senza trascurare ilè possibile. Il primo consiglio del dottore è “di non perdere mai di vista le porzioni, soprattutto nel ...