(Di mercoledì 21 dicembre 2022) In occasione dele del suo compleanno,pubblica dal 25 dicembre sulledigitali "" dalla colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca ...

Agenzia ANSA

In occasione del Natale e del suo compleanno,pubblica dal 25 dicembre sulle piattaforme digitali "Caro amore lontanissimo" dalla colonna sonora de "Il Colibrì", film di Francesca Archibugi uscito al cinema il 14 ottobre. Il brano, ...ROMA - È ripreso dalla colonna sonora de 'Il Colibrì'(al cinema dal 14 ottobre), il brano cheregalerà per Natale ai suoi fan. 'Caro amore lontanissimo', questo il titolo della canzone, sarà disponibile dal 25 dicembre su tutte le piattaforme digitali e uscirà accompagnato da una ... Marco Mengoni, a Natale su piattaforme Caro amore lontanissimo - Musica Roma, 21 dic. (askanews) - In occasione del Natale e del suo compleanno, Marco Mengoni decide di fare un regalo speciale al proprio pubblico: dal ...Il brano fa parte della colonna sonora del film 'Il Colibrì' uscito lo scorso 14 ottobre e sarà disponibile dal 25 dicembre ...