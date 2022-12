Ladri entrano in casa e rubano un’urna con le ceneri di un bambino | “Restituiteci nostro figlio”

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) A Pistoia, alcunisono entrati in un appartamento e hanno rubatodi ottone contenente ledi unmorto sette anni fa. La famiglia delha diffuso immediatamente la notizia del furto con una denuncia sui social network: “ledi”. Dopo diverse ore, l’urna è stata ritrovata dalla polizia, allertata da alcuni passanti che avevano visto l’urna abbandonata a poche centinaia di metri dall’abitazione. Prima del ritrovamento della teca, l’appello della famiglia Cianferoni ha fatto il giro del web. Per ore, infatti, si sono susseguiti post che chiedevano la restituzione della teca: “Mi rivolgo a chi è entrato inCianferoni e, sicuramente, ha preso per ...

