Federico Dainese ha abbandonato il trono

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) Ennesimo abbandono a Uomini e Donne da parte di un tronista: è il secondo di questa stagione. Dopo quello di Federica Aversano è arrivato anche quello diche ha salutato lo studio non scegliendo nessuna. Una decisione maturata nel corso delle ultime settimane e che ha portato avanti nella registrazione che si è appena terminata, come riporta la pagina Instagram uominiedonneclassicoeover. Ovviamente per scoprire come mai il tronista ha lasciato ildovremo aspettare la messa in onda della puntata. Veronica eprovano a chiarirsi in studio! Riusciranno a trovare un punto d’incontro? #UominieDonne pic.twitter.com/tMttDTGp5q — Uomini e Donne (@uominiedonne) April 20, 2022e gli altri tronisti che hanno ...

Tag24

Le anticipazioni di Uomini e Donne annunciano l'uscita di scena di, il quale ha abbandonato il trono. Oggi Maria De Filippi ha registrato nuove puntate, che andranno in onda nel 2023. E mentre il programma su Canale 5 va in pausa natalizia, ecco che ...L'ultima puntata del 2022 si conclude con, che torna in studio dopo aver avuto il Covid - 19. Per il tronista il percorso non sta procedendo nel migliore dei modi. Viene spesso ... Federico Dainese Uomini e Donne: scelta sempre più vicina Nella nuova registrazione del 21 dicembre 2022, gli Over creano il caos, il tronista abbandona e Carola dà un bel da fare a De Filippi ...Le due dame di Uomini e Donne hanno litigato per lo stesso uomo: è successo oggi Una delle ultime puntate di Uomini e Donne ha offerto uno ...