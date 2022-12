A Palermo una sfida per il rilancio | zone franche | energia e reshoring industriali

(Di mercoledì 21 dicembre 2022) “Impegniamo il Governo a candidare la Sicilia quale hub internazionale per il, quel fenomeno economico che consiste nel rientro in Italia delle industrie delocalizzate all'estero. Chiediamo con forza che, nell'ambito delleeconomiche speciali (ZES), ci sia una riforma che consenta di incrementare i poteri economici, promozionali e amministrativi dei commissari e dei presidenti”. Questa lalanciata oggi ada Pasqualino Monti, presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia occidentale, nel corso del convegno “Noi, il Mediterraneo”. Moderati dai giornalisti Nicola Porro e Luca Telese, sono intervenuti, in collegamento, i ministri Nello Musumeci e Matteo Salvini, trattenuti a Roma dalla convocazione del Consiglio dei Ministri, mentre il viceministro Edoardo Rixi, colpito da un ...

Dire

Tribunalesez. II, 17/03/2021, n.1146 Procedimento per convalida di sfratto Nel ... ivi compresa, per il locatore, la possibilità di porre a fondamento della domanda"causa petendi" diversa ...Sono state inaugurate oggi , davanti alla sede di via Trinacria apanchina rossa ebuca delle lettere: la prima in memoria delle vittime di femminicidio, la seconda a disposizione di ... A Palermo una panchina rossa davanti alla sede dell'assessorato ... Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro al fianco di tutte le donne che subiscono violenza. Sono state inaugurate oggi, davanti alla sede di via Trinacria a Palerm ...