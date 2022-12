Scuola | arriva la circolare | ‘Stop ai cellulari in classe | disturbano la lezione’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 20 dicembre 2022) Asi va per imparare, non per filmare o per chattare con gli amici. E neanche per stare sui social network a guardare cosa fanno gli altri. Dovrebbe essere logico, eppure i vari video che girano in rete dimostrano che gli studenti li utilizzano anche durante le lezioni. Per questo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha firmato una, inviata alle scuole, in cui viene indicato l’utilizzo dei telefonie di analoghi dispositivi elettronici nelle classi. Vietato usare il cellulare durante le lezioni Laparla chiaro: è vietato utilizzare il cellulare durante le lezioni. Questo perché il telefono è “un elemento di distrazione propria e altrui e di una mancanza di rispetto verso i docenti, a cui è prioritario restituire autorevolezza“, si legge nel documento. Ma, ...