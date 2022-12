Roma | non preoccupano le condizioni di Pellegrini

Leggi su sportface

(Di martedì 20 dicembre 2022) Nonledi Lorenzodopo la forte botta alla tibia sinistra durante l’amichevole con il Casa Pia. Il giallorosso non è stato sottoposto ad ulteriori accertamenti, e già domani potrebbe tornare a svolgere parte del lavoro con il resto dei compagni in base al dolore che proverà, già diminuito in queste ore. Discorso simile per Smalling, alle prese con una contusione ma alla caviglia sinistra, anche se il difensore avverte leggermente più dolore del capitano. SportFace.