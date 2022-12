Roma Fa la spesa senza pagare | nella fuga con un barattolo di Nutella rompe il naso al direttore

(Di martedì 20 dicembre 2022)– I Carabinieri della StazioneTomba di Nerone, a conclusione di un’attività d’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato un 30enne originario della provincia di Latina, da tempo residente a, con precedenti, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di, poiché gravemente indiziato di rapina e lesioni. I Carabinieri della Stazione diTomba di Nerone hanno raccolto le testimonianze di numerosi presenti e analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza, che hanno consentito di delineare un grave quadro indiziario a carico dell’indagato. Lo scorso mese di settembre, un uomo era infatti entrato in supermercato di via di Grottarossa e dopo aver prelevato varia merce dagli scaffali, ...

Il Riformista

