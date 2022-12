Re Carlo e la Regina Elisabetta ancora insieme | cosa succede alle banconote

Leggi su iltempo

(Di martedì 20 dicembre 2022) Una nuova era è iniziata. La Banca d'Inghilterra ha presentato oggi le rinnovatecon l'immagine di ReIII: il ritratto del Re apparirà sulle tutte e quattro leesistenti in polimero (5, 10, 20 e 50 sterline), senza altre modifichealtre raffigurazioni. L'immagine del sovrano apparirà sul fronte delle, oltre che come cammeo nella finestra di sicurezza trasparente. L'entrata in circolazione è prevista per la metà del 2024. Tutte lein polimero con il ritratto dellaII restano in corso e il pubblico può continuare a utilizzarle normalmente. In linea con le indicazioni della Casa Reale, per ridurre al minimo l'impatto ambientale e finanziario di questo cambiamento, verranno ...