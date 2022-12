Pioli | “Leao? Gli consiglio di restare De Ketelaere | giudizi affrettati”

Milan News

Ritiene che il mercato di gennaio del Milan sia solo recuperare gli infortunati, resta ottimista sulla rincorsa al Napoli, è fiducioso sul rinnovo di. Stefanosi confessa a Sky e conferma anche tutta la stima per De Ketelaere : L'altro giocatore che tutti aspettano è Ibrahimovic Infine un pensiero per i vice - campioni del mondo Theo e ...Calciomercato Milan,e il futuro di: 'Resta'Un percorso ricco di insidie ma anche di possibili soddisfazioni per il Milan che proverà a farsi trovare pronto in ogni circostanza, a partire ... Pioli a Sky: "Leao può migliorare, ma farlo con noi lo può agevolare. De Ketelaere Non è immune... Le dichiarazioni di Stefano Pioli sul futuro di Leao e sul prossimo calciomercato. Il tecnico dimostra di avere le idee chiare ...SERIE A - Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico del Milan è carico in vista della seconda parte di stagione che partirà il 4 gennaio da Salerno.