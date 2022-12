Messina | morì di Aids | la corte di Appello annulla per un vizio di forma la condanna a 22 anni dell’ex compagno che la contagiò

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 20 dicembre 2022) Non aveva detto di avere l’neanche quando le condizioni della ex compagna, madre di suo figlio, si erano aggravate fino a portarla alla morte. Per questo e per avere contagiato anche altre donne senza mai rivelare di avere contratto il virus Hiv Luigi De Domenico, 58, era statoto a 22di reclusione dallad’Assise di. Adesso però il verdetto è statoto dallad’. Tutto da rifare perché in primo grado a giudicarlo erano stati anche due giudici che avevano superato i 65di età: “Le argomentazioni su cui si fonda la sentenza didi primo grado non sono state evidentemente prese in esame. Si ricelebrerà il processo e saremo pronti a ...