Inter | Lukaku flop ai Mondiali | ha inciso in modo negativo

fcinter1908

Per l'ci sarà tempo". Sule sensazioni sono positive: "Come l'ho trovato Bene, è motivato, sa che questa è un'altra pagina. Il Mondiale apparteneva alla sua Nazionale, a lui... Ora deve ..., è allarme in attacco per il Napoli: le ultime Romelu©LaPresseInsomma, in attacco l'unica certezza al momento sembra essere Edin Dzeko, che sulla carta d'identità ha scritto '37 anni'. ... Inter, Inzaghi pensa al doppio bomber. Lukaku+Dzeko per scardinare la difesa del Napoli Il direttore sportivo nerazzurro ha parlato dei giocatori di rientro dal Mondiale in Qatar, esponendosi in particolare sul belga.Il direttore sportivo dell’ Inter, Piero Ausilio, ha parlato di alcune delle tematiche più calde del momento legate al club neroazurro. In primo luogo il dirigente si è espresso in merito al ritiro di ...