In Afghanistan i Talebani sospendono l' istruzione universitaria per le donne

Sin dal loro arrivo al potere, i, dopo aver di fatto impedito alle donne di lavorare, nel marzo scorso avevano disposto la chiusura delle scuole femminili, in attesa di nuove direttive in ...Leggi anche Esecuzioni show, iaprono gli stadi per il rito della pena di morte Kamikaze a Kabul, strage di studentesse nella scuola in: almeno 32 vittime Le misure liberticide ... Afghanistan, i talebani vietano l'università alle donne Nuova stretta dei talebani alla libertà della afghane: le autorità al potere a Kabul hanno stabilito oggi un divieto dell'istruzione universitaria alle donne «fino a ...Nuova stretta dei talebani alla libertà della afghane: le autorità al potere a Kabul hanno stabilito oggi un divieto dell’istruzione universitaria alle donne "fino a nuovo ordine". In una lettera a tu ...