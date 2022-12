Ilary Blasi e Bastian | cosa ha svelato l’ex di lui

Liberoquotidiano.it

Si sono già trasferiti nella nuova casa e il Capitano ha anche acquistato tre regali preziosi alla donna che ha preso il posto di. Francesco Totti: regali preziosi a Noemi Bocchi Anche se ...e Francesco Totti - la coppia favolosa che sembrava indistruttibile - hanno annunciato la rottura in estate e festeggiano Natale e Capodanno con nuovi amori. A gennaio del 2022 . 'Storia ... Ilary Blasi, una foto sconvolgente allo specchio: come si mostra Francesco Totti non bada a spese: il Capitano ha speso quasi 400mila euro per fare tre regali preziosi a Noemi Bocchi.Chanel Totti ha un account TikTok dove pubblica quasi quotidianamente e con cui, tante volte, ha risposto agli attacchi degli haters. La sua disinvoltura sui social l'ha resa una star del web e c'è ch ...