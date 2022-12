Governo | Bettini | ' primi passi molto faticosi | non so quanto dura'

(Di martedì 20 dicembre 2022) Roma, 20 dic. (Adnkronos) - "Idelsono, il centrodestra è diviso, c'è insofferenza per il comando di Giorgia Meloni e si sono dovuti rimangiare alcune misure. Questa manovra ha un segno di classe, non ho mai avuto paura di un ritorno del fascismo, ma di un ritorno di una destra di classe. Non si può diredurerà il, non avrei ansia di buttarlo giù attraverso una manovra di palazzo ma penso che dobbiamo ricostruire una nostra cultura, una nostra indagine del Paese, una nostra prospettiva". Così Goffredoa Oggi è un altro giorno su Rai1.

La Ragione

