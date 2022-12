Gli Articolo 31 live per un concerto evento al Forum di Assago

(Di martedì 20 dicembre 2022) , biglietti in vendita da ora31, il duo che ha fatto la storia del rap italiano, torna a Milano con una data, organizzata e prodotta da Vivo Concerti, giovedì 18 maggio 2023 al Mediolanumdi. I biglietti sono in vendita su vivoconcerti.com dalle 16:00 di oggi martedì 20 dicembre 2022, e in tutti i punti vendita autorizzati dalle ore 11:00 di sabato 24 dicembre 2022. Composto dal rapper J-Ax (Alessandro Aleotti) e dal produttore DJ Jad (Luca Perrini), il duo31 è stato uno dei gruppi più influenti della scena hip hop del proprio Paese. Inizialmente il loro sound è tipico dell’epoca d’oro del rap, con rime freestyle e ritmi e ritornelli campionati, ma da una prospettiva unicamente italiana. Col tempo, il duo amplia il proprio sound incorporando elementi di funk, reggae, rock e altri ...

