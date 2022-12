Francia | Rabiot rompe il silenzio dopo la finale | «La vita non è un lungo fiume tranquillo | ma il luogo della guerra»

(Di martedì 20 dicembre 2022) Adrien, centrocampistaJuventus, ha parlatoladel Mondiale in Qatar persa con la suaAdrien, centrocampistaJuventus, ha parlato tramite il proprio profilo ufficiale Instagram. LE PAROLE – «Lanon è un, ma il, e nella scuola di, ecco cosa impariamo: “Ciò che non mi uccide mi rende più forte”». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Juventus valuta e ragiona sul futuro di Adrien, col centrocampista protagonista al Mondiale con la Francia che fin qui non ha informato ancora la società circa il contratto in scadenza a giugno 2023. Secondo SportMediaset l'idea dei ...