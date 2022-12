(Di lunedì 19 dicembre 2022) La Russia non si rifiuta di comunicare con gli Stati Uniti 'a vari livelli'. Lo precisa la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria. 'a ridurre le tensioni e ...

Globalist.it

La Russia non si rifiuta di comunicare con gli Stati Uniti 'a vari livelli'. Lo precisa la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria. 'interessati a ridurre le tensioni e concordare i principi di una convivenza pacifica', spiega. Per avere dei progressi 'almeno minimi' serve però 'la volontà politica' di Washington ...ribabisce anche come sia Kiev a rifiutare i negoziati, interrotti lo scorso aprile. Alla ...pronti a fornire altri 4 - 5 milioni di tonnellate di grano entro la fine di quest'anno, ed ... Zakharova: “Siamo interessati al dialogo con Usa ma serve una volontà reciproca” Lo precisa la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. "Siamo interessati a ridurre le tensioni e concordare i principi di una convivenza pacifica" ...Maria Zakharova e le sanzioni boomerang emesse contro Mosca dall'Ue: "Aggraveranno ancora una volta i problemi socio economici di chi le ha decise" ...