Valentina Vignali | la lotta al tumore continua | come sta oggi | le ultime notizie

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Personaggi tv., ex volto di “Uomini e Donne” e del “Grande Fratello“, tra le più affermate influencer, ha aggiornato i fan su Instagram sulle sue condizioni di salute. Attraverso il suo profilo social la giovane, che in passato ha avuto unalla tiroide, ha documentato gli ultimi giorni all’insegna degli accertamenti. Difatti pochi giorni fa la cestista si è recata a Pisa, all’ospedale in cui lei ha vissuto i momenti chiave della sua battaglia contro la malattia. Al polo oncologico dell’ospedale, da tempo, lei si sottopone a delle visite per avere un’idea precisa della sua situazione clinica. Leggi anche l’articolo —> Lando Buzzanca, com’è morto? La rivelazione choc della compagna “vado a Pisa e vi faccio vedere la routine di controlli che deve fare una persona che ha avuto ...

ilmessaggero.it

cestista, volto noto di Uomini e Donne ed ex vippona del Grande Fratello ha voluto condividere con i suoi follower un momento importante della sua vita: ha mostrato, infatti, una sua ..., ex volto di Uomini e Donne e del Grande Fratello , ed oggi affermata influencer e cestista, tramite i suoi profili social ha informato sulle sue condizioni di salute. Da tempo la ... Valentina Vignali e il tumore: «Anche stavolta ho vinto io. Non ho paura del cancro perché non lo controllo io Valentina Vignali cestista, volto noto di Uomini e Donne ed ex vippona del Grande Fratello ha voluto condividere con i suoi follower un momento importante della ...Valentina Vignali ha raccontato la sua battaglia contro il tumore (carcinoma alla tiroide) e i controlli che fa da ormai 10 anni.