Splendor Duel | la recensione | un gioiello per domarli

(Di lunedì 19 dicembre 2022)– Suvvia, chi è che non ha mai giocato o perlomeno conosce la pietra miliare dei Set Collection “”? L’opera è datata 2014 a cura di Marc André che, per questa versione, è stato affiancato dal noto Bruno Cathala (Abyss e Kingdomino). Inoltre, menzione d’onore all’artista italiano Davide Tosello. Quindi, nel 2022 dopo 8 anni, possiamo finalmente intavolare anche questa versione per soli 2 giocatori che, per l’occasione, vede apportarsi delle modifiche e della aggiunte molto interessanti. Scopriamole insieme! Contenuto della confezione – PHC Emanuele Iuliano– Ambientazione e Contenuto Anche questa volta siamo dei maestri gioiellieri, appartenenti ad una gilda, intenti a raccogliere gemme per la creazione di bellissimi ed unici monili per i ...