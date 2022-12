“Oltre 30 dispersi” Un terribile disastro in mare | cosa è successo

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Nave affonda in, 31. Gravissimo incidente durante la notte tra domenica 18 e lunedì 19 dicembre al largo di Bang Saphan, in Tailandia. Una nave militare con 106 persone a bordo si è capovolta ed è affondata. Ad ufficializzare la notizia è stato un portavoce della marina militare tailandese. Le immagini che arrivano dall’altra parte del mondo sono terribili. In queste ore il video dell’incidente sta facendo il giro del web. La corvetta Htms Sukhothai si trovava nel Golfo del Siam, nell’Oceano Pacifico, quando è stata travolta da una tempesta. L’acqua ha inondato il ponte dell’imbarcazione e tutti i sistemi elettrici, comprese le pompe di sentina, si sono disattivati. Subito dopo la nave si è capovolta a causa delmosso ed è affondata. Leggi anche: “Oddio, è caduto”. Terrore dal cielo: aereo si schianta al ...

Il Sole 24 ORE

Secondo il sito, sarebbero attualmente500 i detenuti per ragioni politiche. Lungo elenco di ... E non è noto il numero di soldatio prigionieri". Mobilitazioni e retate. "I parenti dei ...Il segretario del PSI ha lanciato un appello all'unità dei socialistiin tutti i partiti o ... tamponata in modo fortunoso dalle personalità di Prodi e Berlusconi (che dell'ancoraggio ... Thailandia, affonda nave da guerra: 31 militari dispersi - Il Sole 24 ... È morta Daniela Giordano, storica Miss Italia e attrice siciliana. Se n'è andata nella sua Palermo a 74 anni, stroncata da una breve malattia che non le ha ...Tra giornalisti in carcere, uccisi, rapiti e dispersi il 2022 è il peggiore di sempre: ecco l'ultima classifica di Reporter senza frontiere ...