Mondiali Qatar 2022 | boom di ascolti per la finale sulla Rai | 68 | 6 di share e oltre 16 mln di spettatori per i rigori

Sky Tg24

La vittoria per 7 a 5 ai rigori L'Argentina è campione del mondo per la terza volta nella storia. La vittoria contro la Francia aidel2022 per 7 - 5 ai calci di rigore riporta il titolo in Argentina dopo 36 anni.Emiliano Martínez è stato uno dei principali protagonisti del Mondiale ine del . E' infatti stato eletto come miglior portiere del torneo e ha ricevuto il Guanto d'Oro durante la premiazione dopo la vittoria contro la Francia. L'estremo difensore argentino ha ... Mondiali Qatar, le pagelle: da Messi alla “Bisht” window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-df0c833-997d-c95d-926b-cefce7207fc ...È il grande protagonista di questo Mondiale. Ha finalmente eguagliato, e forse superato, Diego Armando Maradona. Un paragone che ormai stava diventando un macigno. Invece, sette gol a Qatar 2022, ...