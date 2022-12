Mercoledì | Gwendoline Christie si è intimorita durante il primo incontro con Tim Burton

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 19 dicembre 2022)ha raccontato di essersila prima volta che ha incontrato Timper i provini di. In una nuova intervista con WWD,ha ricordato di essere stata molto entusiasta quando le è stato chiesto di partecipare alla serie Netflix di. “Timvorrebbe parlarti del suo ultimo progetto. Si tratta della famiglia Addams“, ha ricordatoche il suo agente le ha detto in un messaggio. “E davvero, mi sono fermata e sono diventata silenziosa. Sono abbastanza certa di essermi bloccata. Poi, per qualche forza misteriosa, mi sono ricomposta in qualcosa che assomigliava almeno in parte a un essere umano, e ho dovuto mettere via il telefono e continuare. Per un po’ non ho nemmeno detto ...