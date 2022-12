(Di lunedì 19 dicembre 2022) Roma, 19 dicembre 2022 Spero in un lavoro in Parlamento che consenta l'approvazione. Alla riunione dei capigruppo, sono emerse chiaramente divergenze di merito che si cerca di ricomporre. Cercherò di ...

Il Sole 24 ORE

E anche il presidente della Camera, il leghista Lorenzo, ammette qualche dubbio: 'Stiamo affrontando la questione. Vogliamo vedere effettivamente se ci sono eventualmente dei risparmi per ......il presidente della Camera Lorenzorisponde a chi gli chiede come risponde alle obiezioni dell'opposizione alle norme sulle intercettazioni che il governo intende introdurre nella. . Manovra, Fontana: "Tempi dipendono anche da Governo" - Il Sole ... " Chi evoca l’esercizio provvisorio cerca l’esercizio provvisorio, forse è la cosa che loro vorrebbero. Noi andiamo avanti ...Mentre fa la faccia feroce con le Procure, il governo inserisce nella legge di bilancio una norma per slegare le mani agli 007. Ecco cosa sta accadendo ...