La finale più bella per un Mondiale modesto | a Leo la coppa della carriera e a Bergamo la gioia per quei tre

(Di lunedì 19 dicembre 2022) E’ inutile stare a cercare chissà quali paroloni per descrivere quello che abbiamo visto nel pomeriggio di ieri. È, semplicemente, lo sport più bello di tutti. Perché solo il calcio può regalare tre ore così, con due fuoriclasse che si …

Tempi.it

Questi Mondiali non potevano concludersi nel modo migliore dal punto di vista calcistico e nel modo peggiore dal punto di vista politico e simbolico . Con negli occhi le meraviglie dellabella di sempre, gli spettatori hanno dovuto assistere all'ennesimo sopruso del Qatar : Leo Messi che alza la Coppa del Mondo al cielo con la maglia dell'Argentina coperta da una tunica ...... nelle ore in cui l'Argentina incassava la Coppa del Mondo e i parlamentari italiani riponevano il telefonino per archiviare lasudata e tornare a discutere la legge di bilancio. Sarà una ... Un Mondiale partito malissimo finisce con la finale più bella di sempre