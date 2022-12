Kvaratkshelia | A Napoli i tifosi vivono per il calcio | ringrazio tutti per come mi hanno accolto

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Khvicha Kvaratskhelia,attaccante del,ha parlato a margine dell'evento di chiusura dell'edizione 2022 di STEM Study Visit to italy,alla apple academy,ecco le sue parole : "ll'edizione 2022 di STEM Study Visit to Italy, alla Apple Academy: "Dal mio approdo aho notato che iper il. La prima partita che ho fatto al maradona mi ha divertito e mi sono sentito davvero un professionista., siache i napoletani permi".

napolipiu.com

... direttore sportivo delcol quale c'era già stato qualche contatto un anno fa dopo la ... il capolavoro èpreso a 10 milioni, ma sono da applausi anche le operazioni Raspadori, ...: le condizioni di, Rrahmani e Sirigu- Ci sono nuove notizie da parte della SSCsul rientro in campo di Rrahmani , Kvaratskhelia e Sirigu . Seduta mattutina per il ... Kim e Kvaratskhelia, De Laurentiis e Giuntoli vogliono i rinnovi L'allenatore della squadra partenopea non può che rallegrarsi, alla luce di quanto mostrato dal suo esterno contro il Villarreal. Il Napoli perde l'amichevole allo stadio Maradona contro il… Leggi ...Kvicha Kvaratskhelia non sarà ceduto al Newcastle lo dice il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.