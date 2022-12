Kissinger propone un piano per i colloqui Russia-Ucraina

GLI STATI GENERALI

... domande necessarie La questione dell'invio di armi a Kiev contro l'aggressione russaormai ...per Gorbaciov prima di uscire di scena e secondo molti della stessa leadership Usa " daa ...Ieri è uscito un Appello ("Un negoziato credibile per fermare la guerra") chesei punti per ... negli Usa, Henry). Questa è ormai la strada obbligata per gli Usa e per i Paesi della ... HENRY KISSINGER, L'ANIMA NERA DEL XX SECOLO Kissinger, who has met Russian President Vladimir Putin multiple ... “the millions of those who actually live on the territory that they propose exchanging for an illusion of peace”, Zelenskyy said at ...Tomorrow marks the 51st anniversary of the conclusion of the worst genocide of the post-World War II-era. The U.S. State Department monitored the slaughter of ...