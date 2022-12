Kaio Jorge a un passo dall’addio | la Juventus fiuta l’affare

(Di lunedì 19 dicembre 2022)non ha mai avuto modo di esprimere il suo talento alla Juve e ora il brasiliano può rientrare in una clamorosa operazione futura. C’era davvero tantissimo entusiasmo nel momento in cui laaveva deciso di acquistare il giovane brasiliano, con quest’ultimo che era stato grande protagonista per l’approdo in finale di Copa Libertadores del suo Santos nel 2020. Questo era un bellissimo biglietto da visita per il sudamericano, con la speranza di tutti i tifosi bianconeri che era quello di farlo diventare un nuovo idolo della Vecchia Signora, peccato che un pessimo rapporto con Massimiliano Allegri e un grave infortunio gli abbiano negato l’opportunità di poter esplodere. LaPresseIl suo futuro si sta facendo davvero sempre più complicato in quel di Torino, tanto è vero che anche ...

ilBianconero

Anche dopo la prova di ieri sera contro l'Arsenal non si placano le voci di calciomercato che riguardano la Juventus. Il nuovo anno è ormai alle porte e il mese di gennaio sarà un mese cruciale per la ...Imbottita di giovani e senza diversi infortunati (Chiesa, Pogba, Bonucci, De Sciglio, Cuadrado e), oltre che in attesa dei reduci dai Mondiali, alla prima amichevole in vista della ripresa ... Juve, Kaio Jorge verso il ritorno in campo: il programma Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Non è escluso, quindi, che il calciatore possa salutare il club bianconero già a gennaio per andare alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore continuità Kaio Jorge. Futuro Kaio Jorge, la ...