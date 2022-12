Juventus | la Procura Generale della Cassazione | per ora il processo resta a Torino

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Per ora il procedimento giudiziario sui conti. Laha dichiarato infatti inammissibile per ragioni di procedura la richiesta delle difese di trasferire il faldone dell’inchiesta a Milano, dove ha sede la Borsa e da dove quindi vengono diffuse le comunicazioni delle società quotate. Ladi, due giorni dopo l’istanza degli avvocati, ha chiesto il rinvio a giudizio degli indagati. Questo, come osserva iltore, significa “che l’esercizio dell’azione penale ha determinato la chiusurafase delle indagini preliminari”. La conseguenza è che “la richiesta di trasmissione degli ...

Calcio e Finanza

Resta per il momento a Torino il procedimento giudiziario sui conti della. Lagenerale della Cassazione ha dichiarato inammissibile per ragioni di procedura la richiesta delle difese di trasferire gli atti a Milano. La questione dovrà essere risolta dai ......è pronunciata e l'inchiesta che vede coinvolta la, Andrea Agnelli e altri dirigenti ed ex vertici societario resterà a Torino almeno fino all'udienza preliminare . Le accuse della... La Camera penale: «Pressioni della Procura per fare l'udienza Juve» E' inammissibile la richiesta dei difensori che avevano chiesto di trasmettere gli atti alla procura di Milano ...Come spiega Sportmediaset, resta per il momento a Torino il procedimento giudiziario sui conti della Juventus. La Procura generale della Cassazione ha dichiarato inammissibile per ragioni di procedura ...