Il Qatargare spinge conservatori e popolari ad allearsi in Ue

(Di lunedì 19 dicembre 2022) L’inchiesta per corruzione sui fondi provenienti dal Qatar ai parlamentari della sinistra europea ha effetti potenzialmente devastanti per gli equilibri futuri dell’Unione Europea. La credibilità di Socialismo e Democrazia è pesantemente compromessa, il rischio è che alle prossime elezioni europee del 2024 la sinistra non veda la luce del governo dell’Europa. In parallelo al crollo della socialdemocrazia, di cui il Pd italiano e il PS francese sono la massima espressione, c’è una crescita rapida sia di rinnovate leadership, come quella della CDU in Germania e del Partito Popular in Spagna, sia dei gruppi dell’ECR, con Fratelli d’Italia, Vox, PiS e democratici svedesi in testa. Insomma, la questione è chiara: setrovassero un qualche accordo politico e parlamentare ci sarebbero oggi elevate probabilità ...