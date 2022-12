Il mio amico Massimo | la recensione del film di Alessandro Bencivenga su Troisi

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 19 dicembre 2022) Il: Il mio, 2022. Regia:. Genere: Documentario. Durata: 85 minuti. Dove l’abbiamo visto: Al cinema. Trama:è scomparso ormai da oltre vent’anni, ma il suo ricordo non si è mai spento. Con le voice over di Lello Arena e Cloris Brosca viaggiamo attraverso un racconto poetico che ci svela l’uomo dietro la maschera con tante curiosità e momenti di grande commozione. Spazio dunque a colleghi di una vita come Nino Frassica e Renzo Arbore, ma anche amici d’infanzia dell’attore oltre al doveroso Gerardo Ferrara, sua controfigura nell’ultimo sforzo de Il Postino. Il Mioviene proiettato come evento speciale dal 15 al 21 dicembre al cinema in tutta ...