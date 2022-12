Bce | ' tassi su fino a quando inflazione torna al target'

Il Tempo

L'azione della"non è ancora sufficiente". Lo ha detto il vicepresidente dello stesso istituto centrale Luis de Guindos intervenendo al Nueva Economia Forum a Madrid sottolineando che "isaranno rialzati ...Dopo questa mazzata, oggi sarà il turno dellae della BoE. Anche in Eurozona idovrebbero salire di 50 punti base, ma l'incognita è un'altra: il 'quantitative tightening'. Christine Lagarde ... Perché la Bce alza i tassi, Crosetto svela il dramma: cosa sta per succedere Dopo la scontata decisione della Banca centrale europea di aumentare di un altro mezzo punto il costo del danaro (in realtà, la maggioranza del board avrebbe ...Con la circolare 100 del 12 settembre 2022 a seguito dell' aumento deciso dalla BCE in data 8 setttembre, pari a 75 punti base, i tassi applicati dall'istituto sono stati nuovamente modificati, ...