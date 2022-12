Aurora Ramazzotti incinta | si allena anche col pancione Ma gli haters non ci stanno | «Non devi farlo | ecco perché»

ilmattino.it

E tra i commenti spunta quello di: 'La dolcezza', scrive la futura mamma.... guarda i festeggiamenti delle vip LA COMPAGNA E' INCINTA Enrico Nigiotti presto papà di due gemelli A BERGAMO Michelle Hunziker a cena con Tomaso Trussardi, incontro a sorpresa con... Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle Il mio grande amore». Poi, la dedica speciale ad Aurora C'è un legame speciale oggi tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, lui a Domenica In ha definito l'ex moglie il suo grande amore ...Eros Ramazzotti ha spiegato che trovare l’amore non è facile per lui, ma che l’ex Michelle Hunziker è stata “il suo grande amore” della vita.