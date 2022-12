Twitter | l' ultima di Musk | ' Vietato pubblicare link che mandino a social media rivali'

Agenzia ANSA

...genovesi a continuare a partecipare alle tante iniziative che si terranno anche questa settimana" TAGS babbo natalesettimana in città per la slitta futuristica CONDIVIDI Facebook......giovanna savino Musicamica palazzo spinola Pianoforte Tetyana Fedevych violino CONDIVIDI FacebookArticolo precedente A Villa De Mari Bucci ha premiato gli atleti Articolo successivo... Twitter: Musk annuncia ripristino account giornalisti - Ultima Ora Gli utenti di Twitter non potranno più pubblicare link che rimandino a social media rivali, comprese quelle che l'azienda ha definito "piattaforme vietate": Facebook, Instagram e Mastodon.Twitter vieterà ai suoi utenti di pubblicare collegamenti a social media rivali. Lo si legge in una nota dell’azienda di Elon Musk. Tra le piattaforme a cui viene sbarrata la strada rientrano Facebook ...