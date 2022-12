Tamponato da un ubriaco | esce dall’auto e muore investito Tragedia a Treviso

Corriere

Hai carabinieri che stavano rilevando un incidente - un'uscita di strada, per fortuna niente di grave - è una volta sottoposto all'alcol test si è scoperto che era. Il risultato ...L'uomo era alla guida della sua automobile, una Opel Meriva, quando,da un'auto pirata, è finito in un fossato . Una volta uscito dalla vettura, ha risalito il fossato. Poco dopo, tuttavia, ... Treviso, tamponato da un pirata ubriaco, finisce in un fosso: esce dall’auto e muore investito /12/2022 NTO DI TREVISO – Finisce nel fossato – forse tamponato da un’auto condotta da un ragazzo ubriaco che tenta la fuga – sale sulla strada e viene investito: un 44enne di Noale è morto sul colpo, ...Tragedia a Treviso. La scorsa notte, alle 3.30 i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Noalese a Quinto di Treviso per un incidente stradale mortale dalla dinamica incredibile. Un automobilista, ...