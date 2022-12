Spalletti | Mihajlovic aveva a cuore la situazione di Napoli | gli piaceva come squadra e città | riceverà affetto ovunque

Leggi su terzotemponapoli

(Di domenica 18 dicembre 2022) Luciano,allenatore del,ha rilasciato alcune dichiarazioni ai giornalisti presenti all'esterno della camera ardente di Sinisaa Roma: "Lui era ancora allenatore del Bologna, ci eravamo incrociati su dei collaboratori, a lui ne serviva uno e nein mente uno che conoscevo. In quel momento approfondimmo la nostra stima ed amicizia. Fuori dal calcio era uguale, uno che faceva subito capire chi avevi di fronte: nonil timore di doversi nascondere per poi fregarti o aggirarti in qualcosa. Ti faceva capire subito con chi avevi a che fare, poila forza di una persona di valore, quando ci giocavi contro si sentiva subito. Qualcosa che non gli ho detto? A Bolognastima di quello che era il mondo del calcio, avversari che ...