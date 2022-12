Piccoli e grandi avvenimenti quotidiani nei taccuini di Beethoven 1818-1827

Il Foglio

A conclusione dell'incontro sono stati regalati aipazienti dei gadget della Polizia, con l'augurio di passare un sereno Natale e con gli auguri speciali di buon compleanno alla ...... soprattutto, in tema di architettura, di affreschi, di pittura e di scultura, non hanno operato solamente incittà, ma " lo dimostrano i fatti " anche incentri Ci ha confermato, con ... Diego Guida: “Per i piccoli editori grandi speranze in tempi difficili” Alessio D’Amato, assessore alla Sanità della Regione Lazio e candidato alla Presidenza per il Pd, lei in questi giorni ha usato parole molto dure sul progetto autonomista di ...“Acquistiamo nei negozi di vicinato, aiutiamo le attività commerciali a non abbassare le saracinesche nelle nostre città, nei nostri paesi. E’ g ...