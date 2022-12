Nuoto | Mondiali vasca corta Bronzo per azzurri della 4x100 mista

(Di domenica 18 dicembre 2022) Beffa nel finale per l'Italia, oro e record ex aequo per Australia e Usa MELBOURNE (AUSTRALIA) - Si chiudono con una medaglia didiinper l'Italia. Un terzo posto ...

RaiNews

MEDAGLIEREIN ......per idi Fukuoka. Sarebbe come perdere una stagione intera per la ranista azzurra alla vigilia dell'anno olimpico 11.39: Ultima giornata con l'urlo strozzato in gola per l'Italia del. ... Campionati mondiali di nuoto in vasca corta: un argento e tre bronzi per l'Italia - La spettacolare 4x100 mista maschile degli Azzurri ai campionati mondiali di nuoto a Melbourne - La spettacolare 4x100 mista maschile degli Azzurri ai campionati mondiali di nu Grandissima prova di Lorenzo Mora, l'Azzurro era staccatissimo ai 150 e poi grazie a due subacquee eccezionali guadagna posizioni e arriva al bronzo con il nuovo record italiano: 1’4845 ...Fate largo, perché nel nuoto italiano è arrivato anche Lorenzo Mora. Il ventiquattrenne nato a Carpi conferma la sua crescita in ambito internazionale dopo l’argento nei 100 dorso e le due medaglie in ...