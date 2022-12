La Coppa del mondo | dalle mani di Pietro da Limbiate a quelle di Messi

Eurosport IT

Naturalmente, la fetta più grande ora spetterà all'Argentina: la squadra vincitrice dellaMondo , stando al tabellario Fifa, si porta a casa un premio da 42 milioni di dollari oltre ...E' festa albiceleste con l'incoronazione definitiva per Messi: gli mancava laMondo per legittimare paragoni più o meno leciti con Maradona , c'è riuscito all'ultimo atto prima di uscire di ... Coppa del Mondo 2022/23 - Ancora Curtoni! Seconda in Super G con un numero, rivivi la gara A decidere chi sale sul tetto del mondo sono stati i calci di rigore. Più bravi (e fortunati) i giocatori dell'Argentina: sono loro ad alzare la coppa. La terza volta, dopo la vittoria nel 1978 e nel ...Ancora più interessante il fatto che questo record è stato raggiunto proprio nel minuto in cui ha segnato il goal del vantaggio. Il capitano dell’Albiceleste si è portato a questo punto a quota 6 goal ...