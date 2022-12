L’ Argentina è campione del Mondo | battuta la Francia ai calci di rigore

(Di domenica 18 dicembre 2022) Trentasei anni dopo l’ultima volta, l’delbattendo nella finalissima di Doha laper 3-2 ai temli supplementari. Primo tempo a senso unico con l’Albiceleste che assesta un uno-due micidiale grazie aldi Messi e Di Maria. I transalpini, però, non mollano e la riprendono nei minuti finali con la doppietta di Mbappe rendendo necessari i tempi supplementari, dove è sempre decisivo Messi che sigla il gol vittoria. Per l’Albiceleste si tratta del terzo titolo iridato del storia, mentre ai Blues non riesce l’impresa di bissare il trionfo del 2018. L’DEL: LA SINTESI DELLA FINALE Deschamps recupera Rabiot e Varane schierando così la formazione tipo: Lloris tra i pali e difesa con Theo ...

18.57 Qatar,del mondodel mondo, Francia battuta ai rigori 7 - 5 (3 - 3). Albiceleste padrona del campo per quasi 80'. Segna Messi su rigore (23'), raddoppia Di Maria (36'). ...Da Buenos Aires a Madrid, ma anche Parigi, Montevideo e Londra: in tutto il mondo è iniziata la festa dei tifosi dell'per la vittoria del Mondiale da parte dell'albiceleste. Migliaia di persone in strada per celebrare un trionfo atteso dal ... Argentina-Francia 3-3 diretta: Mbappé risponde a Messi,si decide ai rigori! indossa la maglia numero 10 dell’Argentina il più forte di tutti. Lo dicono i numeri, i record messi in fila uno dietro l’altro: il giocatore che ha giocato più minuti di tutti nei Mondiali, 26 ...Grandissimo spettacolo per la finae di Doha tra Francia e Argentina. Sei gol non bastano a decidere il risultato. Ai calci di rigore vincono i sudamericani di Leo Messi. Fortissima delusione di Mbappé ...