Gli unici bracconieri da imitare sono i migranti Quelli che vanno a caccia di nuove frontiere

(Di domenica 18 dicembre 2022) Laillecita di animali è diffusa anche nel Sahel. Più d’uno mette in relazione il bracconaggio col terrorismo. Il Parco del W, condiviso da tre Paesi (Niger, Benin e Burkina Faso), di una superficie di oltre 3 milioni di ettari è, secondo alcuni osservatori, un esempio eloquente del sistema di bracconaggio.o pesca illegale di specie o in zone protette, con mezzi non autorizzati, in epoche in cui lao la pescavietate. Oppure manca semplicemente l’autorizzazione formale delle autorità. Etimologicamente bracconaggio deriva dal francese ‘Braques’, nome dei cani guidati per fare il ‘lavoro’. Il bracconaggio, peraltro, si sviluppa anche in altri ambienti e con diverse modalità di azione. Non cambia invece lo stile e le finalità che lo definiscono. La politica, l’economia e l’immaginario sociale ne ...