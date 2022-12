Giordano su Demme

(Di domenica 18 dicembre 2022) Il giornalista del “Corriere dello Sport” Antonioè intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre. Ecco le sue parole sul momento che sta vivendo il Napoli e sulla posizione in rosa di Diego: “Le amichevoli che il Napoli ha disputato in Turchia tutto sommato mi sono piaciute. Mi è piaciuto il desiderio L'articolo

CalcioNapoli24

Scrive il Corriere dello Sport con Antonio: E la fame c'è, la senti, la cogli nei numeri ... In mezzo, ovviamente il solito Lobotka, semmai per alternarlo con, che ha voglia e anche ...Napoli Calcio - Antonio, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre ... Su un'eventuale partenza di, il Napoli ha invitato il giocatore a fare ... CorSport, Giordano: "Il Napoli ha invitato Demme a fare delle ... Antonio Giordano, giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Mi sembra che la stragrande maggioranza dei napoletani sia pron ...Antonio Giordano , giornalista del Corriere dello Sport, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli: "Mi sembra che la stragrande maggioranza dei napoletani sia pronta a tifare per l'Argentina nella ...